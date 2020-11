FULLER, Nowell Amos (Noble)



A son domicile, le 16 novembre 2020, à l'âge de 93 ans et demi, est décédé monsieur Nowell (Noble) Amos Fuller. Il était le conjoint en premières noces de feu madame Hazel Annie Foster et en deuxièmes noces, depuis plus de 47 ans, de madame Doris Swinford. Il était le fils de feu madame Ellen Jane Mooney et de monsieur Ralph Fuller. Monsieur était originaire de Charlesbourg, mais demeurait à St-Malachie depuis un mois et demi.La famille vous accueillera aule vendredi 27 novembre 2020 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21h etde 11 h à 12 h 30.Outre que sa conjointe Doris, il laisse dans le deuil ses cinq filles : Jenny-Lynn (Jean-François Hains), Melanie (Tommy Linteau), Joan (feu Herbert Wolff), Linda (Yves Jobin) et Diane (Richard Filioux); ses petits-enfants : Christelle, Caroline, Kim, Francis, Shany-Lynn, Dylan, Nathan, Alyssa et Emmy; ses arrière-petits-enfants : Xavier, Etienne et Ivy; ses sœurs et son frère : Olive (feu Maurice Rousseau), feu Evelyn (feu Real Boivert), feu Sydney (feu Freda Rourke). Il laisse également dans le deuil la famille Swinford, Clifford (Carole Vachon), Raymond, feu Léonard, Howard (Louise Vallières), Allan, Dany et Kathleen (Léandre Gagnon), ainsi que son neveux Wayne Fuller et nièce Micheline Rousseau et leurs familles. Salutations spéciales à plusieurs amis qu'ils l'ont côtoyé pendant plusieurs années, spécifiquement les Bédard, Pichette et Théberge, ainsi que plusieurs autres. Il a conservé de très bons souvenirs. La famille tient remercier le CLSC Jeffery Hale et le CLSC Chaudière-Appalaches pour le soutien à domicile ainsi que le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, du CRCEO, le Dr Lodde et son équipe pour les bons soins prodigués.