BÉLANGER, Normand

Au Centre d'hébergement Saint-Casimir, le 22 novembre 2020, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédé monsieur Normand Bélanger, époux de madame Lise Labonté. Il demeurait à St-Thuribe.et de là, au cimetière de St-Thuribe, sous la direction duMonsieur Bélanger laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Sylvain (Sylvie Chevalier); les enfants de son épouse: Claude et Lyne Corbeil; ses petits-enfants: Félix Noreau, Cynthia Faber (Patrice Matte); ses arrière-petits-enfants: Gabriel et Lily-Ann Matte; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Raymonde (Viateur Lachance), Jocelyne (Robert Lépine), Louise (Gilles Désy), Richard (Myriam Légaré), Guy (Sylvie Roy), Gérald (Claudette Gingras), Clémence (Gilles Leclerc), Réjeanne (Robert Sauvageau), feu Yves, feu Nicole (Roger Sauvageau), feu André; Jean-Paul Labonté (Yvette Nadon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Saint- Casimir pour les bons soins prodigués ainsi que tous les bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. santeportneuf.ca