GABOURY, Raymond

Au CHSLD Côté-Jardins, Québec, le 18 novembres 2020, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédé monsieur Raymond Gaboury, époux de dame Fernande Lessard. Né à Ste-Foy, il était le fils de feu dame Léa Fortin et de feu monsieur Joseph Gaboury. Il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées par la suite au Cimetière de Giffard. Outre son épouse, monsieur Gaboury laisse dans le deuil ses enfants : Linda et Denis (Sonia Laplante); ses petites-filles adorées : Émie et Lori-Ann; son beau-frère Roger Lemieux (feu Pauline), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il rejoint ainsi son fils Pierre. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Côté-Jardins pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins (4770, rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 0K9) par téléphone : 418-780-8179 ou en ligne à www.CanaDon.org en inscrivant Fondation JHSL et CJ.