BROCHU, Roger



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 30 octobre 2020, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédé monsieur Roger Brochu, époux de feu madame Henriette Simard, fils de feu madame Marie-Paule Carrier et de feu monsieur Lévi Brochu. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Louise Blouin), Charles (feu Marjolaine Simoneau, Suzanne Marquis), Susane (James Redmond), Marc (Lynda Boulet); ses petits-enfants: Rachel, Frédéric, Maude, Charlène (Laurent Bilodeau), Etienne, Patrick Redmond (Jessie Blais), Michael Redmond (Laurie Megan McCarthy), David Redmond, Alexandre et Jonathan; ses arrière-petits-enfants: Elizabeth, Jacob et Evelyne Redmond; ses frères et sœurs: André (Yvette Dostie), Laurent, Claude (Céline Bégin), Richard; ses belles-sœurs de la famille Simard: Monique (feu Jean Paul Therrien), Michelle Bilodeau (feu Louis Simard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il rejoint ses frères et sœurs: feu Colette (feu Roger Samson), feu Jacques (Thérèse Boulay), feu Guy (feu Louise Lemieux), feu Louise (feu Simon Dorval); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Simard: feu Charles Édouard (feu Alice Guay), feu René (feu Léonora Grenier), feu Gilberte (feu Clément Marie Thivierge), feu Thérèse, feu Gisèle (feu Jean Paul Blanchet). Un immense Merci à Mme Rollande Turgeon Patry pour toute l'aide et le soutien apportés au cours des dernières années. Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, à Mme Émilie Roy Boisvert du CLSC de Lévis, au personnel et aux résidents du Sélection de Lévis.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, téléphone: 418 627-5527, site web : www.fondationmauricetanguay.com.