KIROUAC, André

À l'Ancienne-Lorette, le 19 novembre 2020, à l'âge de 83 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. André Kirouac, époux de Mme Joscelyne Auclair. Fils de feu Lauréat Kirouac et de feu Juliette Bussières, il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (André Desgagné), Richard, Steeve (Danielle Brisson) et Dave (Josée Goupil); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants et ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Henri Parent), feu Marcelle (feu Roger Beaumont), feu Marie-Paule (feu Rosaire Dionne), feu Madeleine (feu Yvon Bélanger), feu Jacqueline (feu Rosaire Michaud), feu René, feu Jean-Guy (Janette Guay). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du CLSC de la Haute-Ville, particulièrement Mme Martine Lévesque ainsi qu'au Dr Charles Desjardins pour leur délicatesse, leur compassion et leur dévouement à l'égard de M. Kirouac. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPCA de Québec. (1130 Avenue Galilée, Québec, QC G1P 4B7).