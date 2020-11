CÔTÉ, Dr Roch, MV



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, le 15 novembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé Roch Côté, époux de madame Viviane Routhier. Anciennement de St- Nicolas, il demeurait à Québec, où il a œuvré comme médecin vétérinaire.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Sophie (Paul Rioux) et Joël (Carole Plante); ses petits-enfants: Rafaël, Roxanne et Daphné; ses frères et sœurs: Lisette (feu Claude Lévesque), Ghisline (Carol Nolet), Gisèle (feu Normand Couture), Michel (Danielle Allaire), Nicole (Raynald Nadeau), Francine (Michel Simard) et Renaud (ex-conjointe Jennie Stantic); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Routhier: Marc (Gaëtane Vachon), Lucie (Henri Gariépy) et Manon (Jacques Côté); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour l'excellence des soins prodigués. Un merci spécial au Dr Sylvain Blanchet ainsi qu'aux deux grands amis Pierre Langlois et Gil Lessard.Vos messages de sympathie peuvent être envoyés via le site web de la Coopérative funéraire de Deux-Rives. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.