MURRAY, André



Au CHSLD de St-Casimir, le 14 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur André Murray, époux de feu madame Yvette Genest. Il demeurait à Saint-Basile. Monsieur Murray laisse dans le deuil ses fils: Sylvain (Isabelle Leclerc) et Daniel; ses petits-enfants: Mathieu (Geneviève Pelletier), feu Patrick, William (Joanie Leclerc Julien) et Danny; ses arrière-petits-enfants: Ellijade, Olijames, Elliott, Philip et Naomi; ses frères et ses sœurs de la famille Murray: feu Rita (feu Lucien Brassard), feu Solange (feu Edgard Vermette), feu Jacqueline (feu Jean-Eudes Boily), feu Paquerette (Marcel Tremblay), feu Henri, feu Delphis (feu Marie-Ange Marier), feu René (feu Marguerite Cauchon), feu Alphide (Jacqueline Boily), feu Jean-Paul (Germaine Gravel), feu Joseph (Thérèse Audet), feu Noël (Jeannine) et feu Yvan (Thérèse Hardy); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Genest: feu Jean-Guy (feu Georgette Soulard), feu Florent (Clothilde Larue), feu Lionel (feu Claudette Hébert), feu Richard (Lucie Lacroix), feu Yves, feu Réjean (Agathe Bédard), Marcelle (feu Raymond Leclerc), Alfred, Paul-Henri (Murielle Laliberté) et feu René (Monique Papillon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel et aux bénévoles du CHSLD de St-Casimir pour les bons soins prodigués et leur humanisme.Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure.Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Québec https://www.societealzheimerdequebec.com/.