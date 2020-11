BEAUDOIN, Jacquelin



À son domicile, le 21 novembre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jacquelin Beaudoin, fils de feu Alphonse Beaudoin et de feu Angéline Roy. Il demeurait à Saint-Philémon.Il est allé rejoindre sa fille Mylène Beaudoin Létourneau. Il était le frère de : feu Louis-Adolphe (feu Angèle Bernier), feu Blaise (Lise Gougeon), Anatole (Marie-Paule Tanguay), feu Viateur, Jovette (Serge Roy), Pierrot, Jeannot (Jean-Paul Chabot) et feu Rhéaume. Il laisse dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et la mère de sa fille, une grande amie madame Pauline Létourneau. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec 1310, 1re avenue Québec (Québec) G1L 3L1 ou à Opération Enfant Soleil 450, Avenue St-Jean-Baptiste Québec (Québec) G2E 6H5. Monsieur Beaudoin a été confié pour crémation à la