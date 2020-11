ÉMOND, Marcel Jr



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 28 novembre 2020, à l'âge de 52 ans et 1 mois, est décédé monsieur Marcel Jr Émond, époux de madame Céline Fournier, fils de madame Micheline Bisson et de feu monsieur Marcel Émond. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.Il laisse dans le deuil son épouse, Céline Fournier, ses enfants: Francis (Sarah Gosselin) et Vincent; sa mère Micheline Bisson Emond et son conjoint, Renald Beaumont, sa sœur Claudine Emond, sa petite-fille Léonie, sa belle-mère, Cécile Pouliot Fournier, sa belle-soeur, Nancy Fournier (Yvan Gobeil), ses neveux et nièce: Cloé Beaulieu (Marc-André Bruneau), Dave Beaulieu, Alexis Gobeil; sa tante Nicole Emond, ses autres tantes, oncles, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci sincère est adressé au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, des soins palliatifs du CLSC, soins palliatifs du CHSLD du CIUSSSCN, pour l'attention et les soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, cancer.ca