COULOMBE, Rolande Cloutier



À l'Hôpital de Montmagny, le 12 octobre 2020, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée madame Rolande Cloutier, épouse de feu monsieur Wellie Coulombe. Elle était la fille de feu dame Florida Robin et de feu monsieur Jean-Charles Cloutier (feu Olivine Labrecque en secondes noces). Elle demeurait à Montmagny., jour des funérailles, à compter de 9h30.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (feu Diane Gaumond, Lorraine Boulet), Gilles (Lise Savard), Sylvie (Marc Gaudreau), ses petits-enfants : Jérôme Coulombe (Maud Chamberland), Maxime Coulombe, Jessica Gaudreau (Xavier Goulet), Manuel Gaudreau, ses arrière-petites-filles : Laurence et Gabrielle, ses frères et sœurs : feu Charlotte (feu Laurent Bélanger), feu Colette (feu Georges Rochefort), feu René (feu Liliane Lefèvre), feu Réjeanne (feu Rénald Rainville), feu Yvette (feu Jean-Pierre Bernatchez), feu Denise (feu Paul-Eugène Fournier), feu Jean-Guy (feu Nicole Baillargeon), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coulombe : feu Roger (feu Rita Thibault), feu Hervé (Réjeanne Laflamme), feu Aurèle (Claire Morin), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Robert Labrie pour son suivi exceptionnel, Dr Laflamme, Dr Ouellet et l'inhalothérapeute Isabelle Bonneau pour les bons soins prodigués. Un merci tout spécial à notre sœur Sylvie pour son grand dévouement auprès de notre mère, ainsi qu'à madame France Bouchard pour son aide. Remerciement à madame Colette Thibault pour ses nombreuses visites, toujours appréciées de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène ou à la Fondation Richelieu Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la