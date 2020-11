LANGLOIS, Martine



Au Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace, le 14 novembre 2020, à l'âge de 58 ans, est décédée madame Martine Langlois, épouse de monsieur François Gaudreau. Elle était la fille de monsieur Georges Langlois et de dame Thérèse Robin. Elle demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la salle commémorative duà compter de 14h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.Elle laisse dans le deuil, outre son époux François, ses enfants: feu Guillaume et Francis Gaudreau; ses parents: Georges Langlois et Thérèse Robin; ses frères et sa sœur: Mario (Diane Bernier), Marc, Nathalie (Harold Asselin); ses beaux-parents: André Gaudreau et Marie-Paule Gaudreau; son beau-frère: Daniel Gaudreau (Sonia Robin), ainsi que ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercie le personnel attentionné du CHSLD de Cap-St-Ignace pour les bons soins et leur dévouement depuis de nombreuses années, ainsi que le personnel du département de gériatrie de l'Hôpital de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la