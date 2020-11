HOUDE, Pierrette Couture



Au CHSLD St-Augustin, Québec, le 14 novembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Pierrette Houde, épouse de feu monsieur Antonio Couture. Née à Québec, le 28 juin 1924, elle était la fille de feu dame Marie-Louise Couture et de feu monsieur François-Xavier Houde. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront par la suite déposées au Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole (feu Claude Bouchard); ses petites-filles : Isabelle (Jacques Cloutier) et Geneviève (Guy Jr Lacoursière); ses arrière-petits-enfants : Étienne, Justin, Marie-Pier, Sarah, Frédéricke; ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs : feu Louis-Joseph (feu Cécile Bédard), feu Gustave-Marie (feu Léonette Lapointe), feu Jean-Paul (Monique Chabot), feu François-Xavier (Yollande Chabot), feu Marcel (feu Jeanne d'Arc Morneau), feu Jules-André (feu Bernadette Bélanger), feu Gérard (feu Gisèle Guimont, Hélène Aubé), feu Vincent (Odette Blais), feu Louise (Fernand Guimont); ses beaux- frères et belles-soeurs de la famille Couture : Gertrude, feu Madeleine Roberge (feu André Gravel), feu Angeline Roberge (feu Thomas Mastriano), Lucienne (feu John McAnally), feu David (feu Marguerite Kirouac), feu Marguerite (feu Pierre Lemieux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CHSLD St-Augustin pour leur dévouement, leur compassion, l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : (418) 527-4294, Site www.societealzheimerdequebec.comLes Funérailles sont sous la direction de :