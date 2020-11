MARTINEAU, Victor



À son domicile, le 14 novembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Victor Martineau, époux de madame Cécile Lemay. Il était le fils de feu Philippe Martineau et de feu Zulema Bédard. Il demeurait à St-Apollinaire. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile, ses enfants: Jeannot (Diane Demers), feu Yvan, Yves (Sonia Robin), François (Céline Carbonneau), Sylvie (Pierre St-Marseille); ses petits-enfants: Christian Martineau (Stacey Fickett), Keven (Evelyne Ouedraogo) et Louis-Symon Martineau (Marie-Pier Rochette), Patrick (Katy Dubois) et Jonathan Martineau (Valérie Carrier), Laurie (Vincent Savard) et Élise Blanchet (Marc-Antoine Bonin); ses arrière-petits-enfants: Kate Martineau, Lauralie Martineau, Magalie Martineau, Aglaé Martineau, Xavier Martineau, Zackary Martineau. Il était le frère de: feu Fabiola (feu Archille Gélineau), feu Alida (feu Adélard Dubois), feu Edmond (feu Eva Garneau), feu Maurice (feu Florence Bergeron), feu Adrien (feu Rose Fortier) (feu Simone Payeur), feu Sœur Élise, feu Marie-Blanche (feu Adélard Martineau), Dorilas (Thérèse Martineau), feu Béatrice (feu Roland Côté), feu Freddy (feu Hélène Végiard), Jeannine (feu Adrien Rousseau)(feu Patrice Rousseau), Louisette (feu Jean-Paul Daigle); beau-frère de: feu Jeanne (feu Wilfrid Côté), feu Simone (feu Fernand Nadeau), feu Alice (feu Fernand Rousseau), feu Béatrice (feu Donat Rousseau), feu Richard (Thérèse Roger), feu Irène (feu Bertrand Cayer); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à Nicole Leclerc et son équipe du CLSC de Laurier-Station pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la résidence funérairele vendredi 27 novembre 2020 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. SVP, veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fabrique Ste-Élisabeth-de-Lotbinière.