MOISAN, Marcel



À Donnacona, le 23 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Marcel Moisan, époux de madame Yvonne Cantin, fils de feu monsieur Odina Moisan et de feu madame Ludivine Plamondon, il demeurait à Saint-Raymond.L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse Yvonne, monsieur Moisan laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Marie-Claude Déry) et Manon (Michel Thibault); ses petits-enfants: Marylène Moisan (Alexis Fortin), Nicolas et Amélie Thibault; ses belles-sœurs: Noëlline Gingras (feu Fernando Moisan), Pauline Langlois (feu Jules Moisan), Florestine Cantin (Marcel Roy) et Marie-Paule Cantin; ses filleuls: Sylvain Moisan (Nathalie Wiseman) et Lina Moisan (Yves Bédard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Donnacona pour leur dévouement, les bons soins prodigués et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1.