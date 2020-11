BOURÉ-BOURASSA, Françoise



Au Centre d'hébergement St-Augustin de Beauport, le 9 novembre 2020, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée madame Françoise Bouré, épouse de feu monsieur Marcel Bourassa, fille de feu madame Blanche Galibois et de feu monsieur Alfred Bouré. Elle demeurait à Québec.L'inhumation suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Valérie), Denise (Michel), Louise (Pierre), Monique (feu Werner), Jacques (Élisabeth); ses petits-enfants et arrière- petits-enfants; de la famille Bourassa, elle laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs Rita, Thérèse et Antoinette; elle sera aussi regrettée par ses nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s, plus particulièrement Michelle Robitaille, Mariette et Jacques Coté. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Augustin de Beauport, pour l'attention et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Œuvres du Patro Roc Amadour, 2301, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3M9, cfortin@patro.roc-amadour.qc.ca ou par une offrande de messes.