COUTURE, André A.



Au bout du chemin de la vie, se trouve un seuil qui nous conduit de l'autre côté de la nuit, vers la lumière où nous attendent le repos et la paix….. C'est avec tristesse, que nous vous annonçons le décès de M. André A. Couture.À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 31 octobre 2020, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédé monsieur André A. Couture, époux de madame Aline Demers. Il demeurait à Québec.Il est allé rejoindre ses sœurs et son frère: Jeanne, Aline, Raymond et Dolorès. Il laisse dans le deuil son épouse Aline Demers; ses enfants: Marc (France), Donald (Caroline), Josée (Daniel); son petit-fils Étienne; ses beaux-frères et belles-sœurs: Raynald Demers (feu Ruth), Raymonde Demers (Jacques), feu Cécile Demers (feu Georges), feu Aimé Demers, Henriette Demers, feu Diane Demers, feu André Demers, Pierre Demers (Nicole); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.