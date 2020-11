Agropur licencie une vingtaine de personnes en informatique

Le géant québécois laitier Agropur a annoncé aujourd’hui la suppression de près d'une vingtaine de postes en informatique au pays, dont plusieurs dans l'ensemble du Québec et à son siège social de Saint-Hubert, a appris Le Journal.

« On a annoncé un nouveau partenariat avec une entreprise en services informatiques INFOSYS, qui a des bureaux ici. On a annoncé à 19 personnes, ce matin, qu’ils vont perdre leur emploi entre février et mai 2021, dont la majorité au Québec», a confirmé jeudi après-midi au Journal sa directrice des relations publiques et communications externes, Diane Jubinville.

Selon nos informations anonymes d’employés, plusieurs postes sont abolis pour relocaliser une grande partie des services informatiques d’Agropur en Inde à l’entreprise INFOSYS, ce qu’a vigoureusement nié Agropur au Journal, jeudi.

« Ce n’est pas un transfert d’emplois. Ce n’est pas du tout une relocalisation. Ce sont des technologies de pointe, qui nous amènent à une évolution de postes», a tenu à préciser Diane Jubinville aux communications du géant laitier.

