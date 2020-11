Au Saguenay, une gymnastique constante pour garder à flot le réseau de la santé

À un mois de Noël, la situation épidémiologique continue d’être préoccupante, au Saguenay—Lac-Saint-Jean, où la marge de manœuvre diminue de jour en jour dans les hôpitaux.

• À lire aussi: COVID-19: la situation continue de dégénérer au Saguenay–Lac-Saint-Jean

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Jeudi, la région a fait l’annonce de 211 nouvelles personnes contaminées par le coronavirus, une hausse d’une soixantaine de cas quotidiens par rapport à la veille.

«Ça semblait vouloir se stabiliser, on a eu ce chiffre-là qui est beaucoup plus haut», constate le docteur Donald Aubin, directeur régional de santé publique.

Prudent, il précise «[qu’]un chiffre, une seule journée, c’est difficile à interpréter» et que «ça prend quand même quelques jours» pour déceler une tendance.

Six décès se sont également ajoutés, pour un total de 111 morts depuis le début de la pandémie.

Un autre patient transféré

Le Saguenay—Lac-Saint-Jean est toujours l’endroit où le virus est le plus actif au Québec par rapport à sa population. Et «dans les hôpitaux, clairement, ça ne s’améliore pas», s’inquiète Dr Aubin.

Mercredi soir, un deuxième patient nécessitant des soins intensifs a dû être transféré à Québec. 68 lits étaient occupés par des patients, dont cinq aux soins intensifs, sur une capacité théorique de 81 lits dédiés à la COVID-19.

Mais la disponibilité des lits n’est qu’une partie de l’équation, rappelle le Dr Aubin, car plus de 200 employés sont en isolement ou en retrait préventif.

«L’équipe travaille fort, mais fort à essayer de réorganiser les soins, constamment, constamment. Il y a du délestage de soins qu’on n’a pas le choix, qu’on est obligés de faire. Il y a des types de chirurgie [moins urgentes, NDLR] qu’on ne fait presque plus», regrette le directeur régional, selon qui «c’est une gymnastique incroyable qui se passe actuellement».

«On est encore en mesure de répondre aux besoins, mais plus on avance, plus la marge de manœuvre est mince», prévient le médecin.

149 éclosions

Les augmentations quotidiennes de cas s’expliquent en partie par des éclosions dans les résidences privées pour aînés. On a d’ailleurs recensé 21 nouveaux cas de COVID-19 au Manoir Champlain, pour un total de 106 cas actifs.

Cependant, la transmission communautaire reste importante et il y a des éclosions «un peu partout». Il y a 149 éclosions en cours sur le territoire, notamment dans 81 entreprises et milieux de travail, ce qui est «énorme», souligne le Dr Aubin.

Vendredi, celui-ci s’exprimera aux côtés du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, et de la ministre Andrée Laforest, pour faire le point sur la situation.

«La population, il faut vraiment qu’elle soit sur ses gardes constamment», demande-t-il.