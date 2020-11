PARENT, Jean-Charles



À l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, le 11 novembre 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé Jean-Charles Parent, époux de Ghislaine Forgues, fils de feu André-Albert Parent et feu Rose-Aline Ouellet. Il résidait à Lévis, autrefois de La Rédemption. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Rémy (Stéphanie Thériault) et Jonathan (Katy Roy), ses petits-enfants Marianne, Nathan, Elizabeth et Charles-William, ses frères et soeurs : feu Fernand, feu Marie-Paule (feu Albani Turcotte), feu Evangéline (feu Jean-Marc Bérubé), feu Clément (Yvette Côté), Yvon (feu Claudette Séguin, feu Pauline Dallaire), feu André (feu Lise Thériault), Marc-André (Jeanine Bernier), Paul-Émile (feu Ghislaine Ouellet, Lorraine Hamelin), Olivette (feu Gérard Couture, Paul Gosselin), Irenée (Hélène Desjardins), feu Christian (feu Lisette Laforge), Magella (Martine Chabot), feu Richard, Dany (Guylaine Ratté), Linda (Michel Bérubé). Il laisse également dans le deuil la famille Forgues ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances au complexede 8h à 11h.La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel soignant de l'IUCPQ et de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, et en premier lieu, Dre Nathalie Roy et Marie-Josée Gonthier, infirmière clinicienne, pour leur accompagnement tout au long des traitements ces 11 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Sclérodermie Québec (550 chemin Chambly, bureau 40 Longueuil (QC), J4H 3L8 ou par internethttps://sclerodermie.ca/appuyez-sclerodermie-quebec/faites-un-don/