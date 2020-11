LABRIE, Marie-Claire



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 octobre 2020, à l'âge de 77 ans est décédée madame Marie-Claire Labrie, fille de feu Paul Labrie et de feu Joséphine Rouillard. Elle demeurait à Québec, native d'Armagh.La famille recevra les condoléances aude 13h00 à 14h00,. Les cendres seront déposées au Columbarium du Salon Funéraire Roy & Rouleau inc. Armagh. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain et Régis Hudon. Elle était la sœur de : feu André, Pauline (feu Laval Beaudoin), feu Gérard, Jeannine (feu Daniel Thibault), Bertrand (Pierrette Lemelin), feu Anita (Sauveur Fournier), feu Denis (Hélène Jolin) et Yolande. Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Hudon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3 site internet :https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qcDes formulaires seront disponibles au salon.