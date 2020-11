HERVIEUX, Robert



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 15 novembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Robert Hervieux, époux de feu dame Yolande Poulin. Il était le fils de feu dame Éva Lasanté et feu monsieur Louis Hervieux. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Line (Francis Thibault); son fils Michel (Thérèse Vaillancourt); sa sœur France; ses belles-sœurs: Pierrette Langlois et Reine Poulin (Jean-Paul Rousseau); son beau-frère André Hamel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses fils: Guy et Marc; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé: Jean, Germaine (Dieudonné Lalancette), Edna (Raymond Ménard), Réal (Monique Samson), Raymond, Roch (Claire Germain), Janine, Louis (Pauline Bouliane) et Paul Plourde. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Manoir Sully ainsi que le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : (418) 683-8666, par internet : www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.