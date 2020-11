GAGNON, Jacqueline



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 16 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jacqueline Gagnon, épouse en premières noces de feu monsieur Jean-Yvon Cloutier et en secondes noces de feu monsieur Gabriel (Gaby) St-Pierre. Originaire de Saint-Roch des Aulnaies, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Issue d'une famille de 8 enfants, elle était la fille de feu dame Marie-Anna Chouinard et de feu monsieur Napoléon Gagnon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves Cloutier (Pauline Jean), Michel Cloutier (Jacinthe Bélanger) et Johanne Cloutier (Maryo Jean); ses petits-enfants: Marc-André (Sophie Leblanc) et Sophie Cloutier; Jean-François et Mélanie Cloutier (Jean-Benoit Guertin); Yannick (Marie-Thérèse Guay) et Jonathan Jean; ses arrière-petits-enfants: Loïk et Arnaud; Simone et Madeleine; Andrew; Simon et Samuel. Elle était la sœur de: Jean-Luc (Denise Fortin), feu Léopold (Jocelyne Caron). Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Gagnon, Cloutier et St-Pierre, ainsi que ses neveux et ses nièces, ses cousins, cousines et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de La Maison d'Hélène pour leur accompagnement, leurs attentions et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org ou à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairede 9h30 à 11h.Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial " au bord de l'eau " de Saint-Jean-Port-Joli.