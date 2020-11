AUGER, Yvan



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, à Lévis, le 14 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé Yvan Auger, époux de feu Monique Couture, fils de feu Alphonse Auger et feu Berthe Nadeau. Il demeurait à Saint-Michel-de-Bellechasse, autrefois de Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants : Claude, René (Nicole Thiboutôt), Pierre (Brigitte Dufour); ses petits-enfants; Cédrick Carrier, Jennyfer et Willyam Auger; ses arrière-petits-fils : Raphaël et Evan Carrier, un ami de la famille Greg Hunter, son frère J. René Auger (feu Carmen Martel), sa belle-sœur Pierrette Lirette (feu Jean-Guy Auger); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture : Guy (feu Thérèse Ouellet, Colette Lavoie), Dorothée (feu Jacques Boisvert), Denise (feu Guy Pouliot), Gérard (Louise Prémont), Suzanne (feu Raynald Anctil). Il était le frère de feu Raymond (feu Raymonde Paquet), le beau-frère de feu Pierrette, feu Françoise, feu Charlotte, s.m.n.d.a., feu Claude (feu Irène Labbé), feu Jean-Paul, feu Édith, feu Claire (feu Jean-Guy Bourget) et feu Jean, m.a. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents, amis et amies, notamment Germain Fortin (Danielle Corriveau).La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Maison de soins palliatifs du Littoral, ainsi que le personnel du Manoir du Coteau, pour les très bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, tél. : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com.