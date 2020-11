HUDON SAINT-PIERRE, Céline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Céline Hudon survenu le 23 novembre 2020, à l'âge de 85 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Philippe Saint-Pierre. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, elle était la fille de feu dame Gertrude Bernier et de feu monsieur Léopold Hudon. Elle laisse dans le deuil ses filles: Louise (Gaétan Nadeau) et Valérie (Mario Dionne); ses petits-enfants: Angélique (Alexandre Dussault) et Léonie (Charles Rioux Rousseau); ses arrière-petits-enfants: Arnaud, William, Jules et Éléonore Dionne Dussault et: Grégoire, Julia et Philippe Rioux, ainsi que les membres des familles Hudon et Saint-Pierre, dont plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Société Alzheimer, (https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr/) ou à Équiterre, Maison du développement durable, 50, rue Sainte-Catherine Ouest, Bureau 340, Montréal (Québec) H2X 3V4 (https://www.equiterre.org/)