FISET, Pierrette de Villers



À l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 11 novembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Pierrette de Villers, épouse de feu monsieur Léo Fiset. Elle demeurait à Donnacona, native de Lotbinière.et de là, au cimetière paroissial. Elle a été confiée auMadame de Villers laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Edith Lambert) et Andrée (Denis Royer); ses petits-enfants: Alexandrine Fiset, Émilie (Dominique Gingras), Isabelle (Julien Dessureault), Charles-Olivier et Catherine Royer; son arrière-petit-fils Charles-Antoine Giard; son frère Denys, sa belle-soeur Gertrude Fiset Renaud, son beau-frère Pierre-Paul Fiset, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs du 3e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de recherche sur le Cancer, 402-625 Av. du Président-Kennedy, Montréal, H3A 3S5 www.societederecherchesurlecancer.ca