TREMBLAY, Josée



À Québec, le 23 novembre 2020, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Josée Tremblay, épouse de monsieur Guy Gaudreault, fille de feu monsieur Alfonse Tremblay et de feu madame Marthe Forgues, elle demeurait à Saint-Raymond.Entre temps, ses cendres seront remises à la famille. Outre son époux Guy et ses filles Cynthia (David) et Sabrina, madame Tremblay laisse dans le deuil ses petits-enfants: Eva et Alex; ses sœurs: Martine (Gaetan), Carmen (Yvon), Chantal (Jean-Paul), Hélène (Jean-Claude) et son frère Martin (Micheline); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreault, ainsi que plusieurs neveux et nièces qu'elle chérissait, oncles et tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères Serge et Jean-Marc, sa marraine Janette, sa grand-mère Laure, et autres proches, parents et ami(e)s l'ayant précédée. La famille désire remercier le personnel soignant de l'hôpital Enfant-Jésus de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'une des causes lui tenant à cœur : soit à l'Association Pulmonaire du Québec (6070 rue Sherbrooke Est, suite 104, Montréal, QC H1N 1C1), à l'Association des Cardiaques (3920 rue Louis Pinard, Trois-Rivières, QC G8Y 4L9), à la Fondation du Rein, Division du Québec (2300 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, QC H3H 2R5), ou au Cerebral Palsy Association of Manitoba (903-213 Notre Dame avenue, Winnipeg, MB R3B 1N3).