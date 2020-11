ALAIN, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 novembre 2020, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé monsieur Robert Alain, époux de madame Diane Garnier, fils de feu madame Marie-Anna Lemire et de feu monsieur Albert Alain. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil son fils, Denis et sa petite fille Frédérique; la famille Alain : ses frères, Ovide (Margueritte Deschênes) et Michel (Francis Horn) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu Gérald (Lucille Bédard), feu Antonin, feu Viateur, feu Clotilde (feu Marc Archambault) et le beau-frère de feu Rodolphe Garnier (Marthe Rouleau). Le défunt a été confié à la Coopérative funéraire des Deux Rives.Sincères remerciements aux médecins, infirmiers et préposés de l'unité de médecine (8e étage) de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins humains et respectueux prodigués, ainsi qu'aux divers intervenants du C.L.S.C. de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Québec. Téléphone : 418 835-7188 Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca.