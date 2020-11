COVID-19: la situation continue de dégénérer au Saguenay–Lac-Saint-Jean

La situation continue de dégénérer dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que 211 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés dans les 24 dernières heures, pour un total que 4725 personnes touchées depuis le début de la crise sanitaire.

Il y a également six nouveaux décès annoncés pour cette même région, ce qui porte le nombre de victimes à 111, depuis le début de la pandémie.

Hier, le Saguenay-Lac-Saint-Jean enregistrait 148 nouvelles personnes contaminées.

Du côté de la Capitale-Nationale, on confirme 139 nouveaux cas en date du 26 novembre, soit 41 de plus qu’hier (mercredi). Il y a également trois décès supplémentaires, ce qui porte le nombre de victimes à 421, depuis le début de la pandémie.



Par ailleurs, toujours depuis le début de la pandémie, ce sont 11 189 personnes qui ont contracté le virus dans la Capitale-Nationale.



Les nouvelles sont meilleures, du côté de Chaudière-Appalaches, avec la confirmation de 50 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, soit 14 de moins qu’en date d’hier (mercredi).



La région enregistre également deux nouveaux décès, pour un total de 127 victimes depuis le début de la crise sanitaire.



