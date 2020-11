COVID19 : Lamar Jackson n’y échappe pas

Le quart-arrière vedette Lamar Jackson est l’une des récentes victimes de la COVID-19 chez les Ravens de Baltimore.

C’est ce qu’a rapporté jeudi Ian Rapoport de NFL Network Insider.

Joueur par excellence de la NFL en 2019, Jackson fait partie d’une imposante liste de joueurs atteints du coronavirus chez les Ravens. Il joint huit coéquipiers qui ont été placés cette semaine sur la liste des joueurs non disponibles en raison de la COVID-19.

Ces joueurs sont les porteurs de ballon Mark Ingram et J.K. Dobbins, le joueur de ligne défensive Brandon Williams, le secondeur Pernell McPhee, les joueurs de ligne offensive Matt Skura et Patrick Mekari, ainsi que les ailiers défensifs Calais Campbell et Jihad Ward

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Plusieurs membres du personnel de l’équipe auraient également été contaminés.

Cette éclosion a forcé les Ravens à fermer leurs installations jusqu’à lundi prochain, a rapporté ESPN jeudi.

Elle a également forcé le report du match des Ravens contre les Steelers de Pittsburgh, qui devait avoir lieu jeudi à l’Action de grâce. La rencontre est maintenant prévue dimanche après-midi.

Les Ravens ont aussi sanctionné un membre de leur personnel en lien avec cette éclosion de COVID-19. Selon The Athletic, il s’agirait de l’entraineur du conditionnement physique Steve Saunders. Ce dernier aurait été suspendu par les Ravens.