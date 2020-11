POIRIER, Louise



"Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis." - Victor HugoÀ sa résidence, le mardi 17 novembre 2020 à l'âge de 64 ans et 8 mois, est décédée madame Louise Poirier, épouse de madame Marie-France Morissette et fille de feu Oliva Poirier et de feu Lucienne Bureau. Elle demeurait à Saint-Georges. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele samedi 28 novembre en après-midi de 14h à 16h30 et en soirée de 19h à 22h.Les funérailles seront célébrées ultérieurement. Elle laisse dans le deuil outre son épouse Marie-France Morissette; ses bébés: Talya et Sammy; sa belle-mère: Olivette Veilleux (feu Rolland Morissette); ses frères et sa soeur: Monique (Richard Noël), feu André (Diane Mercier, feu Ghislaine Denis), feu Pierre (Line Mirault, Marie-France Breton) et feu Jacques Poirier; ses filleuls: feu Patrick Noël, Marie-Andrée Fortier, William Fortier et Esthéban Noël; ses neveux et sa nièce: Martin Noël (Coco) ainsi que Pascal et Caroline Poirier. Elle était la belle-soeur de: Jocelyne (feu Danyel Rodrigue), Gaétan (Elizabeth Cole), Rollande (Paul Leblanc), Mario (Michelle Malouin), Carole, Marielle (Clovis Bourdon) et Murielle (Jacques Fortier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier ses meilleur(e)s ami(e)s ainsi que le personnel soignant du département d'oncologie de l'hôtel-Dieu de Lévis, ainsi que l'équipe de soins palliatifs du CLSC de Saint-Georges et Dr Jean-François Hamel pour son soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3.