CARRIER, Rina Marcotte



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 18 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Rina Marcotte, épouse de feu monsieur André Carrier, fille de feu Philippe Marcotte et de feu Rose-de-Lima Ladrie. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude Carrier, Alain Carrier et Alain Hamel; ses petits-enfants: Yann, Jean-François et Andréanne Carrier; ses arrière-petits-enfants: Matheo et Alycia. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Eugène (Rita), feu Annette (feu Luigi), feu Yolande (feu Roland), Solange (feu Médéric), feu Fleurette (André), feu Germain, feu Monique (Jean-Jacques), Régis (Denise), Suzanne (feu Marcel), Michelle (Jean-Louis) et de Mona (Gaétan); la famille Carrier: de feu Jacques (Françoise), Huguette (feu Jack), Gilles (Agathe), feu Louise, Marcel (feu Thérèse), feu Jean (Francine), Denise, Pauline (feu Jacques), Marc (Carole), Suzanne et de Christiane. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don, ou à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation.La famille vous accueillera auà compter de 17h.