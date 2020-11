LABERGE, Marie-Rose Bernier



Au Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace, le 15 novembre 2020, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédée madame Marie-Rose Bernier, épouse de feu monsieur Robert Laberge. Native de l'Islet, elle était la fille de feu monsieur François Bernier et de feu dame Adèle Fortin. Elle demeurait à Montmagny (paroisse St- Mathieu). La famille vous accueillera à la salle commémorative duà compter de 10h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Louise Caron), Lise, Pierre (Diane Lacourse), Micheline (Serge Lévesque), Richard (Lucie Bérubé); ses petits-enfants: Martin Laberge (Jesse Bérubé), Guillaume Leblond (Cindy Auger), Vincent Leblond (Caroline Daviau), Frédéric Leblond, Gabrielle Laberge (Vincent Larocque), Alexandre Laberge, Pierre-Yves Boulanger (Elizabeth Raymond-Robidoux), Carole-Anne Boulanger, Cathy Lévesque, Myriana Côté-Laberge (Émile Gaudreau), Justine Côté-Laberge; ses arrière-petits-enfants: Zac, Jules et Éli-Jade, Elliot, Yoan, Loïk et Magaly, Léa et Olivier, Blanche. Elle était la sœur et la belle-soeur de: feu Jeanne (feu Jean-Louis Chartier), feu Roger (feu Marguerite Bilodeau), feu Alfréda (feu Louis-Georges Gagnon), feu Henri (feu Thérèse Bernier), feu Conrad (Irène Dionne), feu Françoise (feu Rosaire Marois), Sr Micheline (religieuse du Bon-Pasteur), Madone, de la famille Laberge: feu Georges, feu Béatrice (feu Florian Déry), et feu Jean-Paul (Denise Jalbert). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(es) de la famille, plus particulièrement madame Nicole Thibault. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Mgr Deschênes de Montmagny et plus particulièrement le personnel du Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace pour leur soutien, la qualité de leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Chaudière-Appalaches: https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-donLa direction a été confiée à la