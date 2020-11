CARON, Richard



Au CHUL de Québec, le 13 novembre 2020, est décédé Monsieur Richard Caron. Il était le fils de feu madame Jeannine Verreault et feu monsieur Louis-Philippe Caron. Il demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial de Ste-Anne-de-Beaupré. Il laisse dans le deuil outre son beau-frère Alain Boissy (feu Johanne), ses oncles Georges Verreault et Jean-Marc Dionne et sa tante Marie-Jeanne Verreault. Il laisse également dans le deuil ses cousins, ses cousines sans oublier ses amis(es), ses compagnons et ses compagnes de travail du Château Mont-Sainte-Anne. La famille remercie le personnel de l'urgence de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et le personnel de médecine interne au 1er étage du CHUL de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec.