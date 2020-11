BÉDARD, Cécile



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 novembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Cécile Bédard, épouse de feu monsieur André Bédard. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).et de là au cimetière St-Charles. Madame Bédard laisse dans le deuil, ses enfants : Pierre (Louise Piché), feu Robert (Linda De Marchi), Marie (Gaétan Lapierre), Nicole (Yvan Beaudoin), Marc (Lucie Parent) et Richard. Ses petits-enfants : Christian, Maxime, Julie, André, Michel, Patricia, Éric, Véronique, Maude, Tania, Marie-Ève, Bastien. Sa soeur Germaine (feu Jacques Desrosiers), sa belle-soeur Rita (feu René Bédard) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. L'ont précédée, sa soeur et son frère : Thérèse (Charles Drolet), Paul (Carmen Moreau) ainsi que ses beaux- frères et belles- soeurs de la famille Bédard. Un remerciement spécial au personnel de la résidence La Beauportoise, ainsi que le département de neurologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (www.fondationduchudequebec.org, téléphone : 418 525-4385)