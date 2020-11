GUILLEMETTE, Etienne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 novembre 2020, à l'âge de 80 ans est décédé monsieur Etienne Guillemette époux de feu Gemma Mathieu et fils de feu Sagille Guillemette et de feu Adrienne Laverdière. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à lade 9h00 à 10h45,Les cendres de monsieur Guillemette seront inhumées à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Tony Pouliot), Isabelle (André Amyot), Charles-Etienne (Réka Zsuffa); ses petits-enfants : Alexandre, Abigaël, Louis-David, Célia et Thomas ainsi que sa sœur (feu) Diane (Claude Blanchette). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Mathieu, de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, amis/es et voisins. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1 site internet : https://fhdl.ca/faire-un-don/. Des formulaires seront disponibles à la salle.La direction des funérailles a été confiée à la