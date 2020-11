APRIL, Céline Hudon



À la Villa mon Domaine, le 11 novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Céline Hudon, épouse de feu monsieur Jean-Paul April, fille de feu monsieur Émile Hudon et de feu madame Aimée Soucy. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Antonin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (feu Denis), Louise, Jean (Sylvie), Jocelyn (Carole) et Michèle (Simon); ses petits-enfants: Julie (Rémy), Isabelle (Francis), Dominic, Geneviève, Alexandre et Stéphanie (Jacob); ses arrière-petits-enfants: Félix, Gabrielle, Émilie, Nicolas et Jayden; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles April et Hudon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qcLa famille vous accueillera aunovembre à compter de 13h.