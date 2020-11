SIMONEAU, Gisèle



Au CHSLD Cap-St-Ignace, le 17 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Gisèle Simoneau, épouse de monsieur Yves Caissie, fille de feu madame Émilienne Blanchette et de feu monsieur Ernest Simoneau. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yves, ses frères et ses sœurs: feu André (Huguette Gaudreau), feu Claudia (feu Gaétan Caron), Michel (feu Cécile Laberge), Micheline (Réal Robin) et Germain (Lucille Guimont); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Wilfrid, Aline (feu Roland Marois), feu Noëlla (feu Denis Fournier), feu Donald et René; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de MontmagnySite internet : https://www.fondationhoteldieumontmagny.com/contacter/Tél. : 418-248-0630 # 4444