DOSTALER, Romuald

À l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec, le 10 novembre 2020, à l'âge de 65 ans et 11 mois, est décédé monsieur Romuald Dostaler, fils de feu madame Pauline Rivard et de feu monsieur Jacques Dostaler. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Claudette (feu Ronald Boulianne), Diane (feu Gilles Vaillancourt), feu Lise, Bernard, Suzanne (feu Jean-Pierre Garneau), Johanne (Gilles Grégoire) et Claude; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.L'inhumation des cendres se fera par la suite au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière St-Charles. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel de l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec devient la Fondation CERVO, www.fondationcervo.com, tél.: 418 663-5155.