BRIÈRE, Jeannine



C'est avec émotion que nous vous annonçons le décès de madame Jeannine Brière survenu le 19 novembre 2020, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 72 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Guy Allen. La fille de feu madame Irène Michaud et de feu monsieur Antonio Brière. Native du Bic à Rimouski, elle résidait à Saint-Apollinaire depuis de nombreuses années. La famille recevra vos condoléances, à compter de 13h,Les obsèques ont été confiées àElle laisse dans le deuil ses filles: Urika Allen (Marc-André Vigneau) et Joëlle Allen (Frédéric Richard); ainsi que ses petits-enfants chéris: Camila Huot (Mathieu Charron-Côté) et Sarah-Anne Huot (Steven Guimond), Alexis et Émilie Richard; Marie-Andrée et Amélie Vigneau. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Nicole Bélanger (feu Maurice Thibault), feu Pierrette Bélanger (feu Jean-Roch Chamberland), Denis Bélanger (Carmen Roussel), Jacques Brière, feu Bertrand Brière, Suzanne Brière (Daniel Fortin), Donald Brière (Eliane Voyer); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Allen, neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. La famille adresse des remerciements sincères aux membres du personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins et leur soutien. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis sise au 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1 ou vous pouvez aussi faire un don en ligne au www.fhdl.ca. Des enveloppes de dons seront disponibles sur place lors de la cérémonie.