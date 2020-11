[EN DIRECT] COVID-19: le premier ministre François Legault fait le point

Le premier ministre François Legault effectue une mise à jour de la pandémie de COVID-19 au Québec, accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Suivez le point de presse en direct.

Même si l’idéal est de rester chez soi pendant une semaine avant Noël, François Legault demande surtout aux Québécois de faire preuve de prudence.

Le premier ministre a ajouté que les résidents des CHSLD, les travailleurs de la santé et les personnes plus âgées seront les premiers à être vaccinés au Québec.

Le Québec a enregistré, jeudi, un sommet de cas quotidiens jamais atteint depuis le début de la pandémie avec 1464 infections supplémentaires, auxquelles s’ajoutent 32 décès.

Cette explosion de cas survient alors que le gouvernement a resserré plus tôt cette semaine les règles de son contrat moral. Seuls deux rassemblements seront autorisés entre le 24 et le 27 décembre et les participants devront s’être isolés durant au moins sept jours avant d’y prendre part.

C’est donc dire que des milliers d’étudiants et de commerçants, tout comme de nombreux travailleurs du réseau de la santé et des services d’urgence, ne pourront pas célébrer Noël avec famille et amis.

Plus de détails à venir...