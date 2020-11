DUTIL, Solange



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 13 novembre 2020, à l'âge de 82 ans et 5 mois, est décédée madame Solange Dutil, fille de feu madame Germaine Carrière et de feu monsieur Diogène Dutil. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie Cloutier (Stéphane Poulin), Caroline Cloutier (Pierre Canuel), Maryse Cloutier (Frank Guibet), Jean-Louis Cloutier Jr. (Sonia Lamontagne); ses petits-enfants: Alexandre et Gabrielle Cloutier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Bérangère (feu Charles-Eugène Beaulieu), feu Jean-Paul (Diane Vien), feu Raymond (Germaine Roy, feu Roger Bélanger), feu Jean-Guy (Jeannine Dumas), feu Gilles (Hélène Fortin), feu Gisèle (Guy Laverdière), Roch (Gisèle Demers), Pauline (Jean-Marie Gagnon), feu Hélène (Raymond Brisson), Pierrette (Lionel Norbert), André (Diane Breton), Jacques (Pierrette Brûlé), feu Réal (Anne Bergeron, Lionel Carrière) et feu Clément (Marie Piché). La défunte a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis Site Web: www.castjoseph.com ou à la Société Alzheimer de Québec Site Web : www.societealzheimerdequebec.com