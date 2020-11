MALENFANT, Yvon



" Parler de ses peines, c'est déjà se consoler "Albert CamusÀ la Maison d'Hélène, le 19 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Yvon Malenfant, époux de madame Raymonde Lévesque. Il était le fils de feu monsieur Lazare Malenfant et de feu dame Berthe-Léa Michaud. Il demeurait à Montmagny.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Raymonde, ses enfants: Sylvain, Vicky (Gilles Lemoignan); ses petits-enfants : Laurie, Kim et Jérémy, ses frères et sœurs : feu Bertha (feu Robert), feu Léo, Fernand (Jeannine), Jean-Eudes (Olivette), feu Yoland (Régine), feu Dorien, Berthier (Odette), Solange (feu Gérard), Georges-Henri, Clermont (Danielle), Louise (Marcel), Jacques (Suzanne), Roger (France), Danièle (Jean-Paul),Denis (Rachèle), Raynald (Maryse), Vallier (Suzon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de la Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/ La direction a été confiée à la