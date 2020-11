GARNEAU, Jean-Guy



Au Centre d'hébergement Sainte-Monique, le 27 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Garneau, époux en premières noces de feu dame Denise Côté et en secondes noces de dame Yolande Gagné, fils de feu Lorenzo Garneau et de feu Adrienne Garneau. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Yolande; ses filles : Lucie Garneau et Marianne Garneau (Pierre Thibault); les enfants de son épouse Yolande : Alain Bouchard, François Bouchard (Heather Bouchard) et France Bouchard; ses petits-enfants : David Saindon, Anne-Marie Gagné, Jean-Philippe Gagné (Jessica Barbeau), Simon Bouchard (Caroline Forgues), Jean-François Bouchard, Stéfanie Bouchard (Francis Julien), Nicolas Bouchard (Kayla Bouchard), Jeffery Bouchard (Shan Lavigne), Christopher Haggert et Emily Haggert; ses arrière-petits-enfants : Daphnée Lessard, Éléonor Lessard, Justin Bouchard, William Bouchard, Rosalie Julien, Eli Julien, Kinsley Bouchard et Ember Bouchard; ses frères et sœurs : Fernand (Denise Bergeron), Aline, Laurette (Claude Julien); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Côté et Gagné : Janine Côté, Claude Gagné (Françoise Blouin), Noëlla Gagné, Jean-Yves Gagné, Paul-Émile Gagné, Lucie Gagné (Michel Doré), Irène Gagné, Michel Gagné (Jeanne Tremblay) et Jeannine Marticotte, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur et ses frères : Jeanne-d'Arc (feu Benoît Côté), Georges (feu Thérèse Lambert) et Gilles (Lucie Boisvert) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Côté et Gagné. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Sainte-Monique pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Monique, 6125, boulevard Wilfrid-Hamel, l'Ancienne-Lorette QC, G2E 5W2, tél. : 418-871-8701.