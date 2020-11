COUTURE, Elena



À la maison Lémerveil Suzanne Vachon le 21 Novembre 2020, à l'âge de 4 ans, est décédée des suites de sa maladie Elena Couture, fille de Carolanne Fillion-Mariage et David Couture. Elle demeurait à St-Émile. QC.La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 27 novembre 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Le samedi 28 novembre 2020 de 10h à 13h30.et de là au cimetière de Wendake pour inhumation, sous la direction de laElle laisse dans le deuil ses parents: Carolanne Fillion-Mariage et David Couture, son frère Edouard Couture, du côté maternel: sa grand-mère Caroline Fillion (Denis Côté), son grand-père Stéphane Mariage (Annie Lavoie), son parrain Anthony Fillion (Vincent Bélanger), ses oncles Antoine Fillion-Mariage et Thomas Mariage, son arrière-grand-mère Christiane Barbeau (feu Réal Fillion), du côté paternel ses grands-parents: Julie Couture et Daniel Couture, sa matante-marraine Laurie Couture, son oncle Olivier Couture, ses arrière-grands-parents Arthur Couture, Lucie Giroux, Michel Couture (Lise Lapointe) et Monique Gros-Louis (Marcel Côté), ainsi que tous ceux qui ont été touchés par sa présence. Nous tenons à remercier tout particulièrement le personnel des 0-3 ans du CHUL de Québec ainsi qu'à l'équipe exceptionnelle de la maison Lémerveil Suzanne Vachon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Lémerveil Suzanne Vachon. Site internet www.mlsv.ca.