LA-RUE, Nicole



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 octobre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Nicole La-Rue, fille de feu dame Cécile Michaud La-Rue et feu monsieur Robert La-Rue. Elle demeurait à Québec.de 10 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Josée Landry (Louis Julien), Stéphane Landry (Julie Dupont) et Hélène Landry; ses petits-enfants : Annie Payeur (Jacob Roberge), Laurianne Payeur, Éliane Landry-Légaré et Olivier Landry; ses frères et sa sœur : Jean-Hugues (Louisette Pichette), Gaétan (Louise Fournier), Micheline (Richard de Beaumont), Gérald et Bertrand (Joanne Roberge); sa tante Pauline Michaud ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité A-2000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8, téléphone : 418-656-4999.