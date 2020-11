Photo courtoisie

Conscient de la richesse artistique, locale et régionale, et ayant la volonté de soutenir son développement et sa diffusion, le Port de Trois-Rivières a fait l’acquisition récemment de la collection d’œuvres sur toile Hommage au Saint-Laurent, réalisée par le collectif d’artistes formé de Gérard Boulanger, de Cap-Rouge ; Yvon Lemieux, de Beauport ; Raymond Quenneville ; Robert Roy et Yvon St-Aubin, de Château-Richer. Depuis plusieurs années, le Port de Trois-Rivières a placé la culture, sous toutes ses formes, au cœur de ses priorités d’investissements communautaires. Il s’agit là d’un moyen de soutenir les artistes locaux et régionaux, et de participer à la diffusion de leurs œuvres au plus large public possible. La photo a été prise avant les mesures de distanciation liées à la pandémie. De gauche à droite, à l’avant : Raymond Quenneville et Gaétan Boivin, directeur du Port de Trois-Rivières. À l’arrière : Gérard Boulanger, Yvon St-Aubin, Robert Roy et Yvon Lemieux.

Des pâtés pour s’aider

Photo courtoisie

Christiane Brochu et Richard Turgeon (photo) ont accepté la coprésidence d’honneur de la campagne 2020 « Des pâtés pour s’aider », au profit de l’organisme Le Filon de Lévis, dont la mission est d’offrir de la nourriture, mais aussi un soutien aux personnes dans le besoin, en leur fournissant les outils nécessaires pour leur assurer le plus d’autonomie possible. Ainsi, au cours des dernières semaines, et dans le plus grand respect des mesures sanitaires en vigueur, ce sont plus de 2260 pâtés à la viande et 200 végétaliens qui ont été cuisinés par plus de 100 bénévoles dans les cuisines du Centre des congrès de Lévis. Jusqu’au 18 décembre, avec un don de 20 $, vous recevez un pâté à la viande, en plus de garnir 4 paniers de Noël de près de 1 200 familles défavorisées du grand Lévis et de Saint-Lambert, et ce, tout en soutenant la mission du Filon. Pour faire votre don, il suffit de vous rendre sur le site du Filon à l’adresse suivante : www.filon.ca ou de composer le 418-603-3915.

100 ans

Photo courtoisie

Frances O’Connor Byrns (photo), qui habite actuellement au CHSLD de Saint-Sylvestre, célèbre aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance. La native de Frampton a eu 3 enfants (Michael, Rosemarie, Stephen), a 7 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants qui s’unissent pour lui offrir leurs meilleurs vœux à l’occasion de son centenaire.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sabrina Ferland (photo), chanteuse (soprano) de Québec...Catherine Che, directrice de l’hôtel Monsieur Jean de Québec...David Veilleux, 1er Québécois à participer au Tour de France, 33 ans...Patrice Lauzon, athlète de patinage artistique avec Marie-France Dubreuil, 44 ans...Luc Senay, comédien, acteur et animateur, 62 ans...Jean-Yves Germain, coprésident du Groupe Germain (hôtels), 64 ans...René Pothier, animateur et journaliste sportif retraité de Radio-Canada, 71 ans...Tina Turner, chanteuse américaine, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 novembre 2019 : Gerald Regan (photo), 91 ans, Premier ministre libéral de la province de Nouvelle-Écosse de 1970 à 1978... 2018 : Bernardo Bertolucci, 77 ans, réalisateur italien et auteur notamment du « Dernier Tango à Paris »... 2018 : Stephen Hillenburg, 57 ans, créateur du dessin animé Bob l’éponge.... 2017 : Patrick Bourgeois, 55 ans, auteur-compositeur-interprète, aussi musicien et chanteur des BB... 2016 : Fraser Martin, 77 ans, juge qui a siégé pendant plus de 30 ans à la Cour supérieure du Québec... 2014 : Gilles Tremblay, 75 ans, ex-ailier gauche du Canadien (9 saisons) et analyste pendant plus de 25 ans à la Soirée du hockey... 2006 : Louis Bilodeau, 81 ans, animateur Soirée canadienne... 2000 : Jean-Guy Lavigueur, 65 ans, l'un des plus célèbres gagnants du Lotto 6/49 (7 millions) en 1986... 1941 : Ernest Lapointe, 65 ans, homme politique québécois.