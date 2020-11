Investissement dans Premier Tech: 500 emplois à venir dans le Bas-Saint-Laurent

Plus de 250 millions $ seront investis dans les installations de la compagnie Premier Tech dans le Bas-Saint-Laurent pour accélérer sa transformation numérique ainsi que sa croissance.

Cet investissement global de 251,2 millions $, dont une aide financière de 45 millions $ du gouvernement du Québec, a pour objectif d’intensifier la transformation numérique des processus d'affaires et des infrastructures de technologies de l'information, a expliqué Jean Bélanger, le président et chef de la direction de la compagnie fondée en 1923.

En outre, il permettra de consolider plus de 1000 emplois en plus de permettre la création, majoritairement à Rivière-du-Loup, de 500 emplois sur cinq ans. Le salaire annuel moyen de ces nouveaux postes est estimé à plus de 60 000 $.

«Cet investissement vient confirmer notre engagement continu au Québec en faveur d'un rayonnement international», a ajouté M. Bélanger, par communiqué.

L’aide du gouvernement provincial consiste en un prêt remboursable sans intérêt d’Investissement Québec.

«Félicitations à Premier Tech pour cet ambitieux projet, qui, je l'espère, pavera le chemin à la transformation numérique de plusieurs autres entreprises prochainement au Québec», a souligné pour sa part le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Premier Tech est une entreprise qui œuvre dans des domaines variés comme l’agriculture, les systèmes automatisés, le traitement des eaux et des déchets ainsi que dans des solutions numériques pour le secteur manufacturier.