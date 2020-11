L’Océanic s’est mis en marche trop tard

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski s’est mis en marche trop tard pour finalement s’incliner 4-2 après avoir tiré de l’arrière 3-0 ce jeudi face aux Foreurs, à Val-d’Or.

L’Océanic a été totalement dominé en deuxième période et les Foreurs semblaient se diriger vers un gain facile, mais la troupe de Serge Beausoleil a rendu la fin de match plus excitante avec deux buts en troisième période pour réduire l’écart à un but. Le gardien de l’Océanic, Raphaël Audet, a bien fait malgré la défaite pour garder son équipe dans le match.

Un bon départ suivi d’une traversée du désert

L’Océanic a bien entrepris le match obtenant les quatre premiers lancers de la rencontre, mais les Foreurs se sont imposés par la suite pour contrôler la majeure partie de la première période. Le défenseur Maxence Guenette a brisé la glace en milieu d’engagement avec un tir dans la lucarne à la suite d’une belle remise d’Alexandre Doucet. L’Océanic a eu quelques chances en fin de période avant que les Foreurs ne doublent leur avance avec neuf secondes à faire à l’engagement. Jordan Brière a redirigé le lancer passe de Guenette pour battre Raphaël Audet.

L’Océanic a été totalement dominé en deuxième période. Justin Robidas a profité d’une double supériorité numérique en début d’engagement pour porter la marque à 3-0 en faveur des Foreurs.

Deux buts de l’Océanic

L’Océanic est revenu dans la rencontre avec deux buts en troisième période pour réduire l’écart à un filet avant que les Foreurs complètent la marque dans un filet désert. En avantage numérique, Ludovic Soucy a fait dévier le tir de Justin Bergeron pour inscrire l’Océanic à la marque. Anthony D’Amours était aussi complice. Quelques minutes plus tard, Zachary Massicotte s’est retrouvé à une position inhabituelle pour lui, devant le filet adverse, et il a redirigé le tir d’Isaac Belliveau derrière le gardien des Foreurs, William Blackburn. L’Océanic a tout tenté en fin de match, mais Justin Robidas a marqué son deuxième du match dans une cage déserte. Blackburn récolte sa première victoire en carrière dans la LHJMQ.

En bref

L'Océanic a rappelé les attaquants Logan Costenaro et Xavier Ducharme du junior AAA pour les trois matchs face aux Foreurs. L'Océanic était privé des services de six attaquants réguliers, soit les blessés Zachary Bolduc, Frédéryck Janvier et Andrew Coxhead. Alexander Gaudio a eu la douleur de perdre son père tandis qu’Adam Raska et Alex Lazarev sont retenus en Europe. Les Foreurs sont privés de leur gardien numéro un Jonathan Lemieux en isolement pour 14 jours après avoir été en contact avec quelqu’un de positif à la COVID-19 et de l'excellent Jordan Pelletier au camp d'Équipe Canada Junior, sans oublier l’attaquant de 18 ans Olivier Picard, suspendu pour deux parties.