Nouvel extrait: le message d’espoir d’Ariane Moffatt

En attendant le prochain disque d’Ariane Moffatt, l’auteure-compositrice-interprète propose «Espoir», une douce mélodie d’amour.

Cette nouvelle et réconfortante chanson est le premier extrait de ce qui doit être l’«album le plus fragile» de l’artiste, un effort dont la sortie est prévue au printemps. Ariane Moffatt signe les paroles et la musique de cette plus récente pièce.

Il faut à peine remonter en avril pour le dernier opus de la chanteuse qui, avec Étienne Dupuis-Cloutier, a présenté le projet musical SOMMM, dont la réunion a permis la formation d’étincelles électro-pop et hip-hop.

Encore sans titre, le prochain opus solo de la chanteuse succédera à «Petites mains précieuses» dévoilé en 2018.

Il est possible de poser l’oreille sur «Espoir» grâce à l’une ou l’autre des plateformes numériques.

Par ailleurs, un beau défi attend Ariane Moffatt en 2021, elle qui a été choisie à titre de professeure de création musicale pour aider les prochains élèves de «Star Académie». La rentrée des classes aura lieu le 14 février.