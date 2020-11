Peine d'Alexandre Bissonnette: la communauté musulmane de Québec «déçue»

La communauté musulmane de Québec est «peinée» et «déçue» par la décision de la Cour d’appel du Québec de réduire de 40 à 25 ans la période de détention ferme imposée à l’auteur de l’attaque de la mosquée de Québec.

• À lire aussi: Tuerie de la mosquée de Québec: Alexandre Bissonnette ne pourra être admissible à une libération conditionnelle avant 25 ans

«Nous ne sommes pas convaincus qu’elle [la Cour d’appel] a rendu justice à la hauteur du drame», a réagi le président du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah. Ce dernier a dit s’exprimer au nom du conseil d’administration de la mosquée de Québec et de la communauté musulmane, «ce n’est pas par égoïsme qu’on est déçu».

Il s’est aussi inquiété que cette décision fasse revivre les événements du 27 janvier 2017 aux familles des victimes, surtout que la cause risque de se poursuivre en Cour suprême du Canada. L’attaque perpétrée par Alexandre Bissonnette a fait 17 orphelins.

«Les familles nous disent on veut tourner la page», a affirmé M. Benabdallah. Il estime tout de même que la cause doit se rendre devant le plus haut tribunal du pays. «Ce n’est pas le cas d’un individu, c’est un cas sociétal».